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Suudi Arabistan’da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan’da hac organizasyonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı.

Genel 25.07.2021, 12:08
Suudi Arabistan’da umre ziyaretleri yeniden başladı
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Suudi Arabistan’da hac organizasyonunun sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı.

Suudi Arabistan’da hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından umre ziyaretleri bugünden itibaren başladı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, bu yılki hac organizasyonunun tamamlanmasının ardından umre için ibadet edenlerin kabul edilmeye başlandığını duyurdu. Suudi Arabistan’da hac organizasyonu, cuma günü itibarıyla sona ermişti.
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