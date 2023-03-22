Suudi Arabistan’da Ramazan ayı perşembe günü başlayacak

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen gözlemde Ramazan ayı hilali görünmediği için Ramazan ayının ilk gününün perşembe olacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, dün yaptığı açıklamada Ramazan ayı hilalinin görünmediğini duyurdu. Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada ise, şubat ayının bugün tamamlanacağı ve perşembe günü de Ramazan ayının ilk günü olacağı ifade edildi. Suudi Arabistan’ın yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Somali, Irak, Yemen, Tunus, Suriye, Cibuti, Filistin, Lübnan, Fas ve Sudan’da da Ramazan ayının ilk günü perşembe olarak duyuruldu.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Hilal Gözleme Komitesi de dün hilalin görülemediğini bildirerek, bugün şubat ayının tamamlanmasıyla Ramazan ayının yarın başlayacağını açıkladı. Ayrıca Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada dün hilalin görülmediğini duyurdu.

En kısa süreli oruç Şili’de, en uzun oruç İzlanda’da tutulacak

Ramazan ayı boyunca en kısa süreli oruç Şili’de tutulacak. Şili’de yaşayan Müslümanlar ortalama 11 buçuk saat; Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika’daki Müslümanlar ise ortalama 11-12 saat oruç tutacak. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te ise 16 saat 50 dakika ile en uzun oruç tutulacak.

Ramazan ayı öncesi Kabe örtüsüne bakım

Ramazan ayına sayılı günler kala Mescid-i Haram’daki Kabe’nin örtüsünde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapılmıştı. Profesyonel bir ekip tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda Kabe’nin örtüsüne de bakım yapıldı. Temizlenen örtü, her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. Kisve-i Şerif olarak da bilenen Kabe örtüsünün yapımında 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş kullanılırken, üzerinde çeşitli ayetler ve dualar yer alıyor.