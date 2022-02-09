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Suudi Arabistan’da bina iş makinesinin üzerine devrildi
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir mahallede gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında alt kolonun yıkılmasının ardından bina, iş makinesinin üzerine devrildi.
Genel 09.02.2022, 12:58
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir mahallede gerçekleştirilen bina yıkımı sırasında alt kolonun yıkılmasının ardından bina, iş makinesinin üzerine devrildi.
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde dün bir mahallede yıkım işlemi gerçekleştirildi. İş makinesinin binanın alt kolonunu yıkmasının ardından bina iş makinesinin üzerine devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar iş makinesinin şoförüne yardıma koştu.