Suudi Arabistan’a nasıl gidilir?

YA HAVAYOLU YA DA TUR ŞİRKETİ

Bu önemli bölgeyi ziyaret etmek isteyenler için en kolay ulaşım yolu havayolu. Ancak hac ve umre için gitmeyi düşünüyorsanız uyulması gerek birçok kural var. Bu yüzden seyahatin tur şirketleri tarafından yapılması öneriliyor.

SEYAHATİNİZİ KIŞ AYLARINA PLANLAYIN!

Suudi Arabistan’ı turistik amaçlı ziyaret edecekseniz en uygun zaman ise kış ayları. Eminiz ki seyahatinizin yazın 50 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarda bunaltıcı bir hal almasını istemezsiniz.

Suudi Arabistan vize başvurusunda dikkat edilecek hususlar:

– Suudi Arabistan vize başvurusu için pasaportunuzun geçerlilik süresi nin, Suudi Arabistan seyahati dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay olmasına dikkat etmelisiniz.

– Suudi Arabistan vizesi işlem dosyasında yer alması gereken vesikalık fotoğrafın; beyaz arka fonda, rötuşsuz, 4,5 x 6 mm ölçülerinde ve güncel tarihte çekilmiş olması gerekiyor.

– Suudi Arabistan Vize Başvuru Formu, eksiksiz ve okunaklı bir biçimde doldurmalı; seyahat planınızı destekleyen evraklarla eşleşmesine dikkat etmelisiniz. Arabistan vize başvuru formunu İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde doldurmalısınız.

Suudi Arabistan’a aşağıdaki şu 7 belgeden biriyle gidebilirsiniz:

– Hac Vizesi

– Umre Vizesi

– Ticari Davetiye

– Çalışma Davetiyesi

– Aile Davetiyesi

– Şahsi Davetiye

– Hükümet Davetiyesi

kaynak: turizmgunlugu.com