Suudi Arabistan ilk akıllı hac kartını çıkardı

Suudi Arabistan, hac ibadeti sırasında hacıların kamplara girme, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş ve ATM’lerden ödeme yapma gibi tüm hizmetlerde kullanabileceği akıllı hac kartı çıkardı.

Hac ibadeti için Suudi Arabistan’da hazırlıklar devam ediyor. Suudi Arabistan, hacıların kamplara girme, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş ve ATM’lerden ödeme yapma gibi tüm hizmetlerde kullanabileceği ilk akıllı hac kartını çıkardı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in danışmanı Mekke Mukarramah Bölgesi Valisi ve Merkez Hac Komitesi Başkanı Prens Khaled Al-Faysal ve Yardımcısı Prens Badr bin Sultan’ın katılımıyla hac kartı tanıtıldı. Prens Khaled Al-Faysal yaptığı ziyaret sırasında, Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdul Fattah Mashat ile hacıların Mekke’ye gidiş gelişlerini kolaylaştırmayı ve onları taşıyan otobüslerin bekleme süresini azaltmayı amaçlayan Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin de açılışını yaptı. Karşılama ve Kabul Merkezi’nin 8 binden fazla araç için park yeri, giriş ve çıkış kapılarını içerdiği ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, 20 Temmuz Salı gününün Kurban Bayramı’nın ilk günü olacağını açıklamıştı.