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Susurluk’ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
SUSURLUK'TA KUYUYA DÜŞEN KUZUYU İTFAİYE KURTARDI
Genel 15.10.2020, 11:24
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Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde ahırda bulunan su kuyusuna düşen kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek kırsal mahallesinde meydana geldi. Ercüment Okurlar’a ait ahırda hayvanların su ihtiyacı ve ahırı temizlemek için açılan kuyunun taşının açık unutulması nedeniyle kuzu 3 metre derinliğin ve içinde 50 santim su bulunan kuyuya düştü. Hayvan sahibi Ercüment Okurlar ve ev sakinleri kuzuyu kuyudan çıkaramayınca Susurluk Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri kuyunun üzerine atılan betonu darbeli matkaplarla kırıp, bir itfaiye erini ip ile kuyuya sarkıtarak, kuzuyu kuyudan çıkardılar. Kuzu sahibi Ercüment Okurlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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