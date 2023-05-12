Şuşa’da “2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti“ kutlamaları yapıldı

Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri düzenlendi.

Türk Dünyası kültür bakanlarının oy birliğiyle 2023 yılında "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Azerbaycan’ın Şuşa şehri, etkinliklere ev sahipliği yaptı. Azerbaycan Kültür Bakanlığının ev sahipliğinde TÜRKSOY’un organizasyonunda düzenlenen "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti” açılış etkinliğine, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca TÜRKSOY üyesi ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri de etkinlikte yer aldı. Etkinliğe katılanlar, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan’ın stantlarında Özbek pilavı, Semerkant ekmeği, Bursa süt helvası gibi yöresel lezzetlerin tadına baktı. Daha sonra Şuşa şehir meydanına geçen davetliler, Türk devletlerinden gelen grupların sergilediği gösteri ve dansları beğeniyle izledi.

“Şuşa camilerinde seslenen ezanlar Şuşa’ya yeniden Azerbaycan medeniyetinin ve geleneklerinin geri gelmesinin timsalidir”

Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, düzenlenen törende yaptığı konuşmada Şuşa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı, TÜRKSOY’un ise 30. yıl dönümü Türk dünyasında iştihamla kutlanıyor. Bütün TÜRKSOY ailesini bu sebeple tebrik ediyorum. Şuşa Azerbaycanlılar için çok büyük manevi öneme sahiptir. Bu şehir halkımızın tarihinde, medeniyetinde, milli gelişim yolunda büyük öneme sahiptir. Ulu önder Haydar Aliyev, Şuşa’nın göz bebeği olduğunu, her bir Azerbaycanlı için iftihar sebebi olduğunu belireterk, ’Bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir, Şuşa herkes için azizdir’ derdi. 30 yıl süren Ermeni işgali döneminde Şuşa ve Azerbaycan’ın yüzde 20 toprakları yağmalanmış ve yıkılmıştır. İşgal döneminde bütün Türk dünyasının medeniyetinde önemli bir yere sahip olan mescitler, medreseler, önemli şahsiyetlerin evleri, kabirler ve diğer kültürel hazineler Ermeni vahşetine mazur kalmıştır. Restore edilmiş Şuşa camilerinde seslenen ezanlar, Şuşa’ya yeniden Azerbaycan medeniyetinin ve geleneklerinin geri gelmesinin timsalidir” dedi.

“Büyük Türk birliği güçlenmiştir”

Şuşa’nın Türk dünyasının birlik, beraberlik ve kardeşliğinin sembolü olduğunu ifade eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise, “Bize bugünleri gösteren yüce Allah’a şükür ediyorum. Bu zaferle Türk dünyasının birleşmiş büyük Türk birliği güçlenmiştir. Bugün Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’da kültür kapısını açıyoruz” diye konuştu.

Tarihte ilk kez Türk devletlerinin tek çatı altında hareket etmekte olduğunu belirten TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, “İşbirliğimizin en önemli

alanlarından biri kültür alanıdır. Bugünkü kardeş Türk devletleri ilk olarak kültür alanında bir araya gelmiştir ve TÜRKSOY oluşmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 5 Gençlik Uluslararası Festivaline de Türk devletlerinin geniş katılımıyla bu sene itibarıyla Şuşa’da başlıyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti ev sahipliğinde Türk kültürünün oluşmasında önemli rolü olan TÜRKSOY’a ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı’na teşekkürlerimi sunmak isterim. 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa’dan size başarılar diliyor, tüm Türk dünyasının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Türk devletlerinin halk müziklerinden örnekler sergilendi.