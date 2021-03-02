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Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik elenecek mi?

Survivor 2021'de Ünlüler taklımı yarışmacılarından biri olan Öykü Çelik araştırılıyor. Ünlü oyuncu Öykü Çelik, 9 Ocak tarihinde yayınlanan ilk bölümden beri Survivor 2021'de mücadele ediyor. Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde haftanın ilk eleme adayı seçilen Öykü Çelik araştırılıyor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Çelik'e dair merak edilenler...

Genel 02.03.2021, 16:52
2002
Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? Survivor Öykü Çelik elenecek mi?

Survivor 2021 yarışmacıları sosyal medyanın gündeminde. Yeni bölümleriyle haftada beş gün ekrana gelen Survivor 2021 yarışmacılarından biri olan Öykü Çelik araştırılıyor. Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında ve nereli? İşte Öykü Çelik'e dair merak edilenler...

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.

Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

ÖYKÜ ÇELİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)
2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)
2019 – Kapan (Aslı)
2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)
2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)
2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)
2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)
2013 – Bensiz (Sinema Filmi)
2012 – Saba (Sinema Filmi)
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)
2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)
2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)
2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)
2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)
2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

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