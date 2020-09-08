Survivor gibi KPSS sınavı
ANTALYA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU YAPILAN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI'NDA (KPSS) ADAYLARIN SINAVA YETİŞME ÇABALARI KİLİTLİ KAPI SEBEBİYLE SURVİVOR YARIŞLARINI ARATMADI. BAZI ADAYLAR ÜNİVERSİTE KAPISININ KİLİTLİ OLMASI ÜZERİNE KAPININ ÜZERİNDEN ATLAYARAK SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞTI. BİR ADAY İSE ATLAMAK İSTERKEN DÜŞÜP HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI. CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENEN O ANLARA ADAYLAR TEPKİ GÖSTERDİ.
Antalya’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) adayların sınava yetişme çabaları kilitli kapı sebebiyle survivor yarışmalarını aratmadı. Bazı adaylar kestirme diye güvenlik sebebiyle kilitli tutulan üniversite kapısını kullanmak isteyince kapının üzerinden atlayarak sınava yetişmeye çalıştı. Bir aday ise atlamak isterken düşüp hafif şekilde yaralandı.
Antalya’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adayların sınava yetişme çabalarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sınav merkezlerinden biri olan üniversitenin güvenlik gerekçesiyle kilitli olan kapısından giremeyen adaylar güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kapının bulunduğu yere gelen güvenlik görevlileri, iddiaya göre yanlış anahtar getirince adaylar yine kapıda kaldı. Görevlilerin doğru anahtarı getirmek için bölgeden ayrılmaları üzerine aralarında kadınların da bulunduğu adaylar tehlikeyi göze alarak sınava yetişebilme ümidiyle kilitli kapının üzerinden atlamaya başladı. Adaylar kapının üzerinden atlayıp koşarak sınava yetişmeye çalışırken bir aday atlarken dengesini kaybedip yere düştü. Hafif yaralanan adayı gören diğer adaylar düşen adaya yardım etti. "KPSS’den önce adayların bu sınavı geçmesi gerekiyor" diyen adaylardan atlamayı başaranlan sınava yetişebilmek için koşarak sınavın yapılacağı binaya gittiler.
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