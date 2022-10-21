Sürücüler kara hazırlıksız yakalandı

Erzurum Tekman karayolu Palandöken geçidinde kar çilesi başladı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Zirvede yer yer etkili olan yoğun sis sürücülerin görüş mesafesini düşürdü.

2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi 3 bin 200 rakımlı palandöken dağı yanından giden Tekman - Erzurum karayolu yolu en ufak bir kar yağışı ile sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Vatandaşlar yapımına 1996 yılında başlanan ve 2019 yılında biten yolun ilkbahar aylarında heyelandan, sonbahar ve kış aylarında ise kar ve fırtınadan dolayı sürücüleri zor durumda bırakıyor. Bölgeye tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar bir an evvel tünelin yapılması gerektiğini dile getirdiler.