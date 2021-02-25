Suriye’ye 28 tır insani yardım gönderildi

Sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen 28 tır insani yardım, Şanlıurfa’dan Suriye’nin kuzeyine uğurlandı.

Kuveyt’in 60’ıncı Milli Günü dolayısıyla ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan yardım malzemeleri Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine gönderildi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunun bahçesine getirilen 28 tır düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ATAA İnsani Yardım Derneği temsilcileri, Rahmel Alemiye Derneği temsilcileri ile Şanlıurfa’daki yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ATAA Derneğine ve Rahmel Alemiye Derneği ile bağışlarıyla Suriyeli kardeşlerine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Vali Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlerin on yılı aşkın süredir sıkıntı yaşayan Suriyeli kardeşlerine destek olduğunu belirterek, Kuveytlilerin milli kurtuluş günlerini tebrik etti.

Törende birer konuşma yapan ATAA İnsani Yardım Derneği ve Rahmel Alemiye Derneği temsilcileri de, hayırseverlerin bağışlarını Suriye’deki mazlumlara ulaştırmaya destek olan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmalardan sonra yardım malzemelerini inceleyen Vali Erin ve beraberindekiler, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç’ın yaptığı dualarla tırları Barış Pınarı bölgesine yolcu etti.

ATAA İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Uluslararası Yardım Kuruluşu Rahmel Alemiye Derneğinin Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği malzemeleri taşıyan 28 tır içerisinde 200 ton un, 200 ton yakacak, bin adet soba, 2 bin 300 adet hijyen kolisi, 2 bin 300 adet gıda kolisi ve 2 bin adet battaniye bulunduğu ve yardımların toplam maliyetinin 2 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi.

Yardım tırları PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Suriye’nin Telabyad ve Resulayn kentlerindeki yardıma muhtaç 14 bin aileye ulaştırılacak.