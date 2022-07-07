Suriyelilerden Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın açık kalması için protesto

Türkiye-Suriye sınırında yer alan Bab el-Hava Sınır Kapısı’nda toplanan onlarca kişi, Türkiye üzerinden Suriyeli mültecilere yapılan yardımların kesintisiz şekilde devam etmesi için sınır kapısının açık kalması amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkenin kuzeyine göç eden ve buradaki mülteci kamplarında hayatlarını sürdürmeye çalışan Suriyeliler, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın açık tutulması ve Türkiye üzerinden yapılan yardımların devam etmesi için Birleşmiş Milletlere (BM) seslendi. Protestonun organizatörlerinden Obeida Dandesh, Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın kapatılmasının Suriye’nin kuzeyindeki mülteci kamplarında yaşayan yüzlerce ailenin hayatını tehlikeye atacağını ifade etti. Dandesh, sınır kapısından geçen yardımların tamamen insani olduğunu ve çatışmanın taraflarıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz yıllarda Rusya, sadece Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan geçişlere izin verilmesini, diğer sınır kapılarının kapatılmasını sağlamış, geçtiğimiz yıl ise Suriye’nin egemenliğinin ihlal edildiğini öne sürerek Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın da kapatılmasını istemişti. Bab el-Hava Sınır Kapısı üzerinden yapılan uluslararası yardımlar yaklaşık 4,5 milyon kişiye ulaşıyor. Söz konusu sınır kapısı uluslararası yardımların geçişinin yapıldığı tek sınır kapısı olarak biliniyor.