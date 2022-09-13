Suriyeliler “Gönüllü Geri Dönüş Projesi” çerçevesinde evlerine dönüyor

Esenyurt Belediyesi, 2018 yılında başlattığı “Gönüllü Geri Dönüş Projesi” ile bugün belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımı ile 28 mülteciyi daha ülkesine gönderdi.

Esenyurt Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı “Gönüllü Geri Dönüş” projesi ile onlarca Suriyeli mülteci ülkesine geri döndü. Pandemi sürecinin başlaması ile ara verilen proje yeniden hayata geçirildi. Proje çerçevesinde 28 mülteci ülkesine gönderildi. Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımı ile uğurlama töreni düzenlendi. Uzun süredir Türkiye’de kalan mülteciler, burada kaldıkları süre içerisinde mutlu olduklarını belirterek teşekkür ettiler. Uğurlamaya gelen ve Türkiye’de kalan akrabaları ise, gidenler için gözyaşı döktü.

“Oradaki koşullar düzeldikçe geri dönmek isteyen sayısı artıyor “

Mültecilerin geri gönderilmesi hakkında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Oradaki koşullar düzeldikçe geri dönmek isteyen sayısı artıyor. Bizde bu olaya ön ayak olmak istiyoruz. Bizim bu çalışmalarımız da devam edecek. Biz insanların kendi memleketlerinde daha mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Hem onlar hem de burada bizim vatandaşlarımızın mutlu yaşamaları için bu işlemi yapıyoruz. Gitmek isteyen 3 yabancı uyrukluların işlemlerini yapıyoruz araç ayarlayıp sınıra kadar onlara eşlik ediyoruz. Gidenler 5 yıl boyunca gelmeyeceklerini taahhüt ederek gidiyorlar” dedi.

“Ben bir gideyim yolu açacağım tüm arkadaşlarımı çağıracağım”

Geri gönderilen bir mülteci ise, “2014’te Türkiye’ye geldim. Ben şimdi çok üzülüyorum ülkeme döndüğüm için. İstanbul’da gerçekten çok mutluydum ama her şeyin bir sonu var. Annem orada ondan dolayı dönüyorum. İdlip’te bizim kaldığımız yerde olayların biraz durulduğunu öğrendim. Ben bir gideyim yolu açacağım tüm arkadaşlarımı çağıracağım” diye konuştu.