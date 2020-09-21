Suriyeli Usame’nin, mülteci kampındaki şartlara rağmen resim sevgisi

Suriye’de İdlib’in kuzeyinde bulunan bir mülteci kampta ailesiyle yaşayan Usame Salih el-Ali, çadırda resimler yapıyor. Zor şartlarda yaşayan aile ise, yaşadıkları çadırın yanına yeni bir çadır yaparak çocuklarına destek oluyor.

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan mülteci kampında kalan Suriyeli ailelerin yaşam mücadelesi devam ediyor. Aileler yaşam mücadelesi verirken, Suriyeli çocuklarda kamptaki zor koşullara rağmen çeşitli faaliyerlerle hem kendilerini geliştirmeye hem de çocukluğunu yaşamaya çalışıyor. Kampta ailesi ile yaşayan Usame Salih el-Ali de zor şartlara rağmen yeteneklerini sergiliyor. Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle İdlib’in doğusundaki Ebu Duhur köyünden kaçarak kampa yerleşen aile, Usame’nin resim yapmasına destek veriyor. Yaşadıkları çadırın yanına yeni bir çadır yapan aile, Usame’nin bu çadırda resim yapmasını sağladı. Usame’nin babası ise oldukça pahalı olan boya malzemelerini ise doğal ürünlerle çözmeye çalışıyor.

Resim tutkusundan vazgeçmeyen Usame Salih el-Ali, “İlk etapta babam bana destek oldu. Çizildiğim resimlerin fotoğrafı çekip sosyal medyada koymaya başladım takipçilerim oldu. Boya çok pahalı olduğu için tebeşir kullanıyorum. Fırçalarım bile yok. Basit yollarla çizmeye çalışıyorum. Her çizdiğim tabloda özel bir hikaye var “ dedi.

Usame’nin babası Saleh Al-Ali ise, “Bu zor durumda tek istediğim şey Usame’nin iyi bir eğitim görebilmesi. Bize en yakın okul 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gidiş ve dönüş çok zor. Usame’nin okuluna yakın bir ev veya çadır kiralayamam. Resim ise gördüğünüz gibi malzemeler pahalı ama basit çözümler bulmaya çalışıyoruz onun hobisi yapabilmesi için” ifadelerini kullandı.