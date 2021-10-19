Suriyeli muhalifler Anayasa Komitesinin gerçek görevini yapmaya başladığı görüşünde

CENEVRE (AA) - Suriye Anayasa Komitesi üyesi Tarık El Kurdi, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun ilk günündeki görüşmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Altıncı tura büyük umutlarla başladıklarını belirten Kurdi, "İlk hedefimiz, bu Komitenin halkımızın acılarına çare bulabilmek için Suriye'nin sorunlarına gerçek bir çözüm kapısı olmasıdır." şeklinde konuştu.

Kurdi, muhalefet delegesi olarak bütün Suriye halkının endişelerini taşıdıklarını ifade ederek, Komitedeki tüm tarafların bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesi temennisini dile getirdi.

Rejim temsilcilerinin dünkü görüşmede anayasa taslağı ve anayasa ilkelerine ilişkin sunduğu teklifleri değerlendiren Kurdi, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine dair bazı farklılıklarımıza, bazı ifade ve terimlerin kabul edilebilir olmakla birlikte bazılarının kabul edilemez olmasına rağmen şunu söyleyebiliriz ki Komite, usulde yer alan ilkeler ışığında gerçek görevi olan Suriye Anayasası'nın oluşturulmasını ifa etmeye başlamıştır." ifadesini kullandı.

Pedersen'in yöntemlerini tüm taraflar kabul etti

Kurdi, BM Suriye Temsilcisi Geir O. Pedersen'in taraflara önerdiği taslak hazırlama yönteminin bütün taraflarca kabul edildiğine dikkati çekerek, "Diğer tarafın (rejimin) tutumu konusunda ihtiyatlı bir iyimserliğimiz bulunmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Rejim temsilcilerinin sunduğu teklifin ardından bugün muhalefet olarak kendi tekliflerini sunacaklarını ve daha sonra sivil toplum temsilcilerinin teklifinin sunulacağını belirten Kurdi, "Anlaşma, tarafların öne süreceği ilkelerin 4 gün boyunca müzakere edilmesini temel alıyor." dedi.

Kurdi, görüşmelerin son gününde ise rejim ve muhalefet grubunun eş başkanlarının bir araya gelerek sunulan bütün teklifleri etraflıca müzakere edeceklerini kaydederek, "Hiç şüphe yok ki çok uzun ve gayret gerektiren bir yol var önümüzde. Bu süreci çok zaman kaybetmeden bitirebilmek içi uzmanlaşmış çalışma gruplarına ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Anayasa taslağına ilişkin her türlü müzakereye hazır olduklarının altını çizen Kurdi, "Masadaki bütün Suriyeliler, halkımızın çektiği çileleri gerçekten hissederek ve ülkenin egemenliğini önceleyerek hareket ederse bu turda ve gelecek turlarda müzakereler çabuk ilerler." ifadesini kullandı.

Suriye Anayasa Komitesinin 6. turu

Dün başlayan ve ana gündemi "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlenen toplantılar kapsamında ilk defa anayasal ulusal egemenlik ilkesi üzerinde çalışmak için rejim delegasyonu teklif sunmuştu.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirdi.

Suriye Anayasa Komitesinin 25-29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen 5'inci tur görüşmelerinde taraflar ilk kez anayasanın içeriğine odaklanarak yazım aşamasına geçmeyi hedefliyordu. Fakat Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi süreci tıkadı.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, BM Suriye Temsilcisi Geir O. Pedersen'in gözetiminde görüşmeleri sürdürüyor.

Suriye Anayasa Komitesi toplantıları cuma günü sona erecek.