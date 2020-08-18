Suriyeli general sınır dışı edilince kimler ayağa kalktı

Suriye rejiminin eski Tuğgenerali Ahmad Rahhal, geçtiğimiz günlerde sınır dışı edilmek için emniyet güçleri tarafından İstanbul’da yaşadığı evinde gözaltına alındı. Rahhal’ın gözaltına alınması, BAE ve Suudi Arabistan destekli sosyal medya hesaplarından manipüle edildi.

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alındıktan sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Rahhal, buradaki işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Türkiye tarafında olaylar bu şekilde ilerlerken, Suudi Arabistan destekli El Arabiya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Orient gibi çeşitli medya kuruluşlarında, Rahhal’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışılan açıklamalarda bulunulduğu tespit edildi. Ayrıca, Rahhal’ın katıldığı TV programlarında Suriye Milli Ordusu (SMO) ve askerlerine yönelik beyanlarda bulunduğu bilgisi de edinildi.

Türkiye’nin, Suriye’de kontrolünde olan bölgeyi yönetemediğini belirten Rahhal’ın, SMO komutanlarının yolsuzluk yaptığını iddia ederek Türkiye’yi küçük düşürecek söylemlerde bulunduğu da tespit edildi. Türkiye’nin Rusya ile arasını açmaya da çalışan Rahhal, Astana anlaşmasını birçok röportajında eleştiriyordu.

BAE ve Suudi Arabistan’dan Rahhal’a destek

Sınır dışı edilmek için gözaltına alınan Rahhal için BAE ve S. Arabistan menşeli sosyal medya hesaplarından tepkiler yağması da dikkat çekti. Söz konusu hesaplar üzerinden, Rahhal’ın Türkiye’yi eleştirdiği için gözaltına alındığı, haksızlığa uğradığı yönünde BAE ve Suud destekli birçok sosyal medya paylaşımı da yapıldı. Bu durum, Rahhal’ın Türkiye’ye yönelik yalan iddiaları hangi amaçla söylediğini ortaya koyması açısından da önemli.