Suriyeli çocuklara bayram tıraşı

Azez kırsalındaki kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklar Kurban Bayramı öncesi saç tıraşı oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve For Children Smile Derneği, Suriye’nin kuzeyinde Kilis’in karşısında bulunan Azez kırsalındaki kamplarda bin çocuğa saç tıraşı yaptı. Çocukların yüzünü güldürmek adına dünya genelinde çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan For Children Smile Derneği, Suriye’deki kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukları da sevindirebilmek adına İHH İnsani Yardım Vakfı ile beraber bayram tıraşı organizasyonu düzenlendi. Düzenlenen organizasyonda görev alan 10 berber, Covid-19 ile mücadele kapsamında her tıraş sonrası makinalarını dezenfekte ederek çalışmalarına devam etti.

Programa katılan For Children Smile Derneği Başkanı Emine Taş, bayram tıraşlarının devam ettiğini belirtirken, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Organizasyona katılan çocuklara dezenfektan hediye edildi.