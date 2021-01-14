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Suriye’deki kamplarda gıda kolisi ve battaniye dağıtıldı
Suriye’nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere gıda kolisi ve battaniye yardımında bulunuldu.
Genel 14.01.2021, 14:55
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Suriye’nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere gıda kolisi ve battaniye yardımında bulunuldu.
Kuveyt merkezli Sheik Abdullah Al Nouri Vakfı tarafından Suriye’nin kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere 750 adet gıda kolisi ve bin 730 adet battaniye yardımı yapıldı.Dağıtılan gıda kolilerinin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi temel besin malzemeleri bulunuyor.
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