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Suriye’de sivillere 153 milyon adet ekmek dağıtıldı

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 2020 yılı boyunca 153 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Genel 05.01.2021, 12:23
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Suriye’de sivillere 153 milyon adet ekmek dağıtıldı

Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 2020 yılı boyunca 153 milyon adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle mağdur olan sivilleri desteklemek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde insani yardım çalışması yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılı içerisinde ürettiği 153 milyon adet ekmeği ülke içerisindeki savaş mağduru ailelere dağıttı.

Ekmek üretimleri, sınır hattında ve ülke içerisinde kurulan 12 fırın ile un ve yakıt desteği verilen 27 fırında gerçekleştirildi.

Vakfın Suriye Çalışmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Kılıç, Suriye’de yaşayan savaş mağduru ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan fırınlarda 10 yıldır olduğu gibi 2020 yılı boyunca da üretimlerin devam ettiğini söyledi.

Savaşın mağdur ettiği ailelere ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapıldığını aktaran Kılıç, "Hatay ve Kilis’in yanı sıra Suriye içerisinde kurduğumuz fırınlarda ürettiğimiz ekmekleri düzenli olarak savaş mağduru ailelere ulaştırıyoruz. Özellikle savaş şartlarında sivillerin ekmek temin etmekte zorlandığı bölgelerde dağıtım gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ekmekler Suriyeli sivillerin damak tadına uygun ve savaş ortamında uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde hazırlanıyor" dedi.

Suriye’deki sivillere 2018 yılı içerisinde 153 milyon adet ekmek dağıtımı yaptıklarını ifade eden Kılıç, "Suriye içerisinde dönemsel olarak değişiklikler olsa da Türkiye ve Suriye içerisindeki fırınlarımızda her gün ortalama 500 bin adet ekmek üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz ekmeklerin dağıtımını ise Suriye’nin İdlib ile Halep illerinin kırsal kesimlerinin yanı sıra Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde yapıyoruz" diye konuştu.

Kılıç, Suriye içerisinde yaşayan savaş mağduru sivillere destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.
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