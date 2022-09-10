Suriye’de patlayıcı savaş kalıntıları temizleniyor

Suriye’nin Halep ve İdlib kentlerinde patlayıcı savaş kalıntılarının infilak etmesi sonucu çoğunlukla çocuklar olmak üzere bölge sakinleri yaralanırken, ekipler patlamamış mermi ve mayın gibi savaş kalıntılarını temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Suriye’de patlayıcı savaş kalıntılarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Suriye’nin özellikle Halep ve İdlib kentlerinde patlamamış mermi ve mayınların infilak etmesi sonucu çoğunlukla çocuklar olmak üzere bölge sakinleri yaralanıyor.

SAMS İdlib Hastanesi Müdürü Dr. Abdulwahab Abu Yahya yaptığı açıklamada, “Savaş kalıntılarının patlaması sonucu sürekli hastaneye müracaat ediliyor. Bu patlamalar nedeniyle yaralıların çoğunda hayati tehlike oluşurken, bazılarında kalıcı sakatlıklar meydana geliyor” dedi.

Dr. Yahya yaralıların çoğunluğunun çocuklar olduğunu belirtti. Dr. Yahya, hastası Muhammed Zain’in yerde bulduğu patlamamış mermiyi araç gereçlerinin bulunduğu bir kutuya koyduğunu, merminin 5 yıl sonra patlaması sonucu sol elini kaybettiğini ve 2 gözünün hasar aldığını ifade etti.

Yetkililer, Suriye’de patlayıcı savaş kalıntıları bulunduğunu belirterek, bölge sakinlerini emin olmadıkları cisimlere dokunmamaları ve çocuklarını da bu konuda uyarmaları gerektiğini bildiriyor.

Öte yandan, ekipler kentlerde patlayıcı savaş kalıntılarını temizleme çalışmalarına devam ederken, öğrencileri konu hakkında bilgilendiriyor.