Suriye’de depremin 4’üncü gününde bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Suriye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından devam eden kurtarma çalışmaları sırasında, depremin dördüncü gününde bir çocuk daha enkaz altından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İdlib’in batısındaki Armanaz kasabasındaki kurtarma çalışmalarında küçük bir çocuk daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı.