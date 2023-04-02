Suriye’de deprem sonrası eğitim çadırlarda başladı

Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’de de yıkıma neden olan depremlerin ardından Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki eğitim-öğretim faaliyetleri sağlam kalan okullarda ve AFAD çadırlarında yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları Türkiye ve Suriye’de sarılmaya devam ediliyor. Cinderes eğitim ofisinden yapılan açıklamada, Suriye’de depremin büyük yıkıma yol açtığı Afrin’e bağlı Cinderes beldesinde bugünden itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerinin yeniden başladığı kaydedildi. Cinderes eğitim ofisi müdürü Riyad Al-Jassem, eğitimin sağlam okullarda ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda sürdürüleceğini söyledi. Al-Jassem, deprem nedeniyle 26 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla okulun da hasar aldığını belirtti.