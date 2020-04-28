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Suriye’de 60 bin sivile Ramazan yardımı

Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan 60 bin sivile, gıda ve hijyen malzemesi içerikli Ramazan yardımı ulaştırıldı.

Suriye’de 60 bin sivile Ramazan yardımı

Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan 60 bin sivile, gıda ve hijyen malzemesi içerikli Ramazan yardımı ulaştırıldı.

28 Nisan 2020 Salı 11:56
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Suriye’de 60 bin sivile Ramazan yardımı

Suriye’nin İdlib ve Halep kentlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan 60 bin sivile, gıda ve hijyen malzemesi içerikli Ramazan yardımı ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye’de savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik Ramazan çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Ramazan dolayısıyla 60 bin sivilin yararlanması için kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi malzemelerin bulunduğu 10 bin adet gıda paketi ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin bulunduğu 10 bin adet sağlık bilgisi kiti dağıttıklarını belirten Tosun, savaş ortamında kötü koşullarda yaşam mücadelesi veren sivillerin Ramazan sevincine şahit olduklarını anlattı. Tosun, "Milyonlarca sivil, Suriye iç savaşının 10’uncu Ramazan ayına ulaştı. Maalesef insanların mağduriyetleri hala devam ediyor. Lakin her şeye rağmen Ramazan ayı insanların yüzlerinin gülmesine vesile oldu" ifadelerini kullandı.

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