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Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci

Suriye sınırında bulunan Kilis’te kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.

Genel 01.06.2021, 10:25
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci

Suriye sınırında bulunan Kilis’te kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlaması esnaflar tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme kurallarını açıklanmasının ardından Suriye sınırındaki Kilis’te sabah saatlerinden itibaren iş yerlerinde hareketlilik başladı. Kentteki lokanta, kafe ve gıda sektöründeki iş yerleri, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmeye başladı.

Kafe, kıraathane ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri sabah erken saatlerde temizlik yapıldıktan sonra kapılarını müşterilerine açtı. Vatandaşlar da açılan mekanlarda kahvaltı yapmanın tadını çıkardı.
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