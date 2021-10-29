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Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, önceki yıllara oranla yoğun katılımının yaşandığı Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, resmi geçit töreni sırasında ağlayanlar oldu.

Genel 29.10.2021, 12:53
Suriye sınırında 29 Ekim coşkusu

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Suriye sınırında bulunan Kilis’te, önceki yıllara oranla yoğun katılımının yaşandığı Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde, resmi geçit töreni sırasında ağlayanlar oldu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile birlikte Valilik bahçesinde tebrikleri kabul etti. Buradaki programın sona ermesinden sonra Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir” diyerek Cumhuriyeti ilan ettiğini belirterek, “En büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Şanlı tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye’nin mayasını oluşturduğu gibi, azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır. Bu itibarla, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki; Hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Asırlar boyunca bir hayli nifak oyunlarını bozarak vatan ve millet bütünlüğü yolunda kararlı adımlarla yürüyen bu kutlu millet, Cumhuriyetle birlikte müreffeh bir seviyeye erişme çabasını “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” düsturuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceği şüphesizdir” dedi.

Vali Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstiklal harbimizi zafer ile taçlandıran, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun en önemli timsalidir. O gece kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla aziz milletimizin tüm fertleri, milli iradeye ve manevi değerlerine, bir diğer adıyla Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmıştır.Bu manada, gönülleri kaynaştıran, büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek güzide ülkemizi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacak, birlik beraberlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza ve kardeşliğimize hep birlikte sahip çıkma gayreti göstereceğiz. Cumhuriyetimizin 98’inci yıldönümünde milletimizin sahip olduğu tüm değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanının gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor, bu müstesna günde Cumhuriyet’i “en büyük eserim” diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı içten dileklerimle kutluyor, en derin selam ve saygılarımı sunuyorum."

Halk oyunları gösterisinden sonra Hak Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler seslendirildi. Cumhuriyet bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. 1’inci Hudut Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Hareket Timleri ile araçlarının geçişi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Çok sayıda vatandaşın, askeri geçit töreni sırasında cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları gözlendi.

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