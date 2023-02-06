Suriye Sağlık Bakanlığı: "Depremde 237 kişi hayatını kaybetti"

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedildi. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus’ta çok sayıda binanın yerle bir olduğu belirtilirken,

Suriye Sivil Savunması konuya ilişkin açıklamasında bölgede durumun kötü olduğunu ve acil uluslararası yardıma ihtiyaç duyulduğunu duyurdu.