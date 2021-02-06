banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri
Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri
AYM'den kurumsal e-postalara dair emsal karar
AYM'den kurumsal e-postalara dair emsal karar
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
Biden'ın Çin planı ve Türkiye'ye olası etkileri
Biden'ın Çin planı ve Türkiye'ye olası etkileri

Süreyya Paşa kabri başında dualarla anıldı

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 66’ıncı yıl dönümünde, kabri başında dualarla anıldı.

Genel 06.02.2021, 16:32
Süreyya Paşa kabri başında dualarla anıldı

Maltepe başta olmak üzere, İstanbul’un Anadolu yakasına birçok hizmetlerde bulunan asker, siyasetçi ve iş insanı Süreyya İlmen Paşa, ölümünün 66’ıncı yıl dönümünde, kabri başında dualarla anıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından, Başıbüyük Mahallesi’ndeki kabri başındaki anma, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleştirilirken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zühal Karakurt, hastane yönetimi, Başıbüyük Mahalle muhtarı Ayhan Karpuz katıldı. Duaların okunduğu anmaya katılan vatandaşlara, belediye tarafından hayır lokması dağıtıldı.

“Mirasını genç nesillere aktarıyoruz”

Anmada konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreyya Paşa için döneminin çağdaş öncülerinden biri olduğunu ifade etti. Kılıç, “Bugün burada bir devlet adamı, iş insanı, Maltepe’yi Maltepe yapan, ilklere imza atan Süreyya İlmen Paşa ve değerli eşinin huzurundayız. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, ruhları şad olsun. Bizlere düşen Süreyya Paşa’nın miras bıraktığı değerleri, onun eserlerini korumak, yaşatmak ve daha da ileriye taşımak ve genç kuşaklara aktarmaktır. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün buradaki anmaya katılan değerli hocalarımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 22 45
4. Trabzonspor 22 39
5. Alanyaspor 22 38
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 22 35
8. Karagümrük 22 34
9. Antalyaspor 22 30
10. Malatyaspor 22 29
11. Göztepe 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Sivasspor 22 25
15. Konyaspor 21 24
16. Başakşehir 22 24
17. Kayserispor 22 23
18. Erzurumspor 22 21
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 22 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 20 40
4. Tuzlaspor 20 36
5. Adana Demirspor 19 34
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 21 47
2. M. United 22 44
3. Leicester City 22 42
4. Liverpool 22 40
5. West Ham 22 38
6. Chelsea 22 36
7. Everton 20 36
8. Tottenham 21 33
9. Aston Villa 20 32
10. Arsenal 22 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 21 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 22 26
15. Brighton 22 24
16. Newcastle 22 22
17. Burnley 21 22
18. Fulham 21 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Deportivo Alaves 22 22
16. Eibar 21 20
17. Real Valladolid 22 20
18. Osasuna 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16