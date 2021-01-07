Süresi geçen yurt dışı ehliyetiyle araba kullanırken polislere yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla alakalı denetimler devam ediyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde Iraklı vatandaş denetimlere takıldı. Kontrollerde şahsın izin belgesinin olduğu, ancak yabancı uyruklu ehliyet kullandığı ortaya çıktı. Şahsa ehliyet süresinin geçmesinden dolayı 540 TL ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için ve hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Her gün farklı noktalarda yapılan denetimlerde gelen araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri ve evrakları kontrol ediliyor. İnegöl’de yapılan denetimlerde otomobil ile yolculuk yapan Irak vatandaşı Muhammed A. durduruldu. Yapılan incelemede şahsın izin belgesinin olduğu ve işten çıktığı tespit edildi. Otomobilin evraklarını kontrol eden trafik ekipleri, sürücünün kullandığı ehliyetin Irak’tan aldığını belirledi. Yurt dışından gelenlerin Türkiye’de bu ehliyetle ancak 6 ay araç kullanabileceğini söyleyen ekipler, her altı ayda bir şahsın sınırdan giriş çıkış yapması gerektiğini ifade etti.

Oturma izinin olduğunu söyleyen sürücü, Türk ehliyeti için başvuruda bulunacağını, ancak korona virüs sebebiyle randevu alamadığını belirtti. Sınırdan da aynı şekilde tedbirler yüzünden gidemediğini, ancak en kısa sürede gideceğini söyledi. Ekipler, süresi geçtiğini için sürücüye 540 TL ceza yazdı ve en kısa sürede işlemlerini yapmasını istedi.