banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 18 ölü
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 18 ölü
BUDO seferleri iptal!
BUDO seferleri iptal!
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği yaptı

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözümler tasarlamak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Genel 24.02.2022, 15:41
Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği yaptı

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözümler tasarlamak amacıyla ve Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirmek amacıyla yola çıkan Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ), ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla bir araya geldi. Kentleşme ve ulaşımı tüm bileşenleriyle inceleyen inisiyatif, megakentlerdeki trafik yoğunluğu, enerji tüketimi, hava kalitesi ve sosyokültürel etkilere odaklanıyor. Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi, kentsel hareketliliğin ancak farklı disiplinlerin bir araya gelerek çözümlenebileceği yaklaşımıyla iş dünyası, girişimci ekosistemi, sivil toplum ve akademisyenlerle birlikte dijital çözümler arıyor.

“Sürdürülebilir, entegre ve akıllı ulaşım için bir araya geldik”

Protokol töreninde açıklamalar yapan SMİ Kurucusu, Sözcüsü ve Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, “2050’de kent nüfusu 2,5 milyar kişi artacak. Mobilite, kentleşmenin en önemli konularından biri. Kentleşmenin artmasıyla yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir ulaşım planlama yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Buna ancak ortak akılla çözümler getirebilir ve geleceğin mobilitesini tasarlayabiliriz. Bu nedenle, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlayacak bir bağımsız düşünce kuruluşu olarak yola çıktık” dedi.

Ulusal ve uluslararası paydaşların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kaya ve akıllı şehir planlamacılığı alanından dünyanın önde gelen mimarlarından Sotiris Tsoulos konuşmacı olarak yer aldı.

AB Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Sektörü Yöneticisi Dr. Göktuğ Kara Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında yaptığı projelerden ve bu alandaki sivil topluma verilen AB desteğinden bahsetti.

Sürdürülebilir mobilite çözümleri dünyaya taşınacak

Kentleşmenin ve dijitalleşmenin en önemli megatrendler olduğuna dikkat çeken Hakan Doğu, “Sürdürülebilir alanında yaptığı çalışmalar ve girişimcilik ekosistemine verdiği katkı nedeniyle Özyeğin Üniversitesi ile çok değerli çalışmalar yapacağımıza ve Türkiye’de başlattığımız çalışmaları dünyanın her yerindeki megakentlerde uygulayabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SMİ ve Özyeğin Üniversitesi, araştırma projeleri, eğitimleri, girişimci eko-sistemini destekleyecek projeler ve etkinlikler ile veri analizi ile geliştirilecek projelerin yapılandırılması ortak çalışmalar taraflar arasında karşılıklı değerlendirilerek hayata geçirecek.

Protokol imza törenine katılan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Üniversite olarak girişimci bir araştırma üniversitesi misyonumuzla, eğitim, araştırma ve bilgi transferi faaliyetlerimizi gerçekleştirirken dönüştürücü, çok boyutlu, erişilebilir ve elbette sürdürülebilir çözümler sunarak topluma hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizin nihai hedefi olan sosyal etkiyi oluşturacak ve artıracak bir üniversite kültüründen hareketle, mega sorunlara anlamlı ve kalıcı çözümlerin temelini oluşturacak bilimsel çalışmalar yürütmeyi, ana sorumluluklarımızdan biri olarak tanımlıyoruz. Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak, bu çalışmaların uygulama alanlarını özel sektör, kamu, STK’lar ve girişimciler ile beraber oluşturmayı ve geliştirmeyi hem çok değerli hem de gerekli görüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte imza attığımız tüm çalışmalarımızda önceliğimiz, sürdürülebilir bir dünyada insana yakışır bir yaşam şekline çok disiplinli bilimsel katkıda bulunmak ve veri ile beslenen etkisi yüksek çözümler üretebilmek. Üniversitemizin benimsemiş olduğu bu özgün yaklaşımın en güncel örneği de geleceğin ulaşım çözümlerimi tasarlamak üzere yola çıkmış olan SMİ ile iş birliğimiz. Bu iş birliği çerçevesinde mobilite sorunlarına veri güdümlü çözümler üretmek amacı ile araştırma projesi fonlayan kuruluşlara başvurularda bulunarak (AB, TÜBİTAK gibi) ortak, örgün ve sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi, ortak veri ambarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir çözümler sunacak girişimcilere teknik destek olmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Mobilite sorunu ancak geleceği tasarlayarak çözülebilir”

Sotiris Tsoulos ise şöyle konuştu: “Kentsel Hareketlilik, Esneklik ve Sürdürülebilirlik ulaşım ve ulaştırma ile ilgili büyük politika kavramlarından daha da fazlasıdır, zira günlük yaşamımıza doğrudan etkileri vardır. Kentsel hareketlilik eşittir zaman, esneklik eşittir seçenekler ve sürdürülebilirlik eşittir sağlık. İşte kentlerde ve kamusal alanlarda mimarlığın odaklanması gereken yer burasıdır.”

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15