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Sur’da bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi

DİYARBAKIR’DA SON GÜNLERDE KORONA VİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANMASI İLE BİRLİKTE SUR İLÇESİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE 4 HAZİRAN İTİBARİYLE VATANDAŞLARIN MASKE TAKMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ. POLİS VE ZABITA EKİPLERİ, MASKE TAKMAYAN ESNAFLARA VE YAYALARA KABAHATLER KANUNU’NUN 32’NCİ MADDESİ UYARINDA 392 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Sur’da bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi

DİYARBAKIR’DA SON GÜNLERDE KORONA VİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANMASI İLE BİRLİKTE SUR İLÇESİNDEKİ BAZI BÖLGELERDE 4 HAZİRAN İTİBARİYLE VATANDAŞLARIN MASKE TAKMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ. POLİS VE ZABITA EKİPLERİ, MASKE TAKMAYAN ESNAFLARA VE YAYALARA KABAHATLER KANUNU’NUN 32’NCİ MADDESİ UYARINDA 392 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

05 Haziran 2020 Cuma 09:59
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Sur’da bazı bölgelerde maske takma zorunluluğu getirildi

Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarında artış yaşanması ile birlikte Sur ilçesindeki bazı bölgelerde vatandaşların maske takması zorunlu hale getirildi. Polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara 392 lira idari para cezası kesti.

Diyarbakır’da bazı bölgelerde korona virüs vaka sayılarında ciddi oranda artış meydana geldi. Sur İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi başkanlığında toplantı gerçekleştirerek ilçedeki bazı noktalarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu kararı aldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu Melikahmet ve Gazi Caddesi, İç Kale Hz. Süleyman makamı, Sur’daki banka ve PTT kuyruklarında bekleyen vatandaşların İlçe Hıfzıssıhha kararıyla 4 Haziran 2020 itibariyle maske takmaları zorunlu hale getirildi.

Karara uymayanlara ceza

Maske takma zorunluluğu ile birlikte Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile zabıta ekipleri, esnaf ve yayaların maske takıp takmadığına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde iş yerleri tek tek gezilerek incelemede bulunurken, maske takmayan esnafa Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarında 392 lira para cezası kesildi. Ekipler, maske takan iş yerlerindeki esnafa da teşekkür etti. Ekipler vatandaşlara korona virüs ile ilgili 14 kuralın yazıldığı broşürler dağıttılar.

Maske takmayan yayalara yönelikte denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan yayalara Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarında 392 lira para cezası keserek uyarıda bulundu. Sur Belediyesi yetkilileri söz konusu denetimlerin insan sağlığı açısından önem arz ettiğini ve insan sağlığını hiçe sayanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

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