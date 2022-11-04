Sümeyye Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin amacını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ni değerlendirdi. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Sümeyye Erdoğan, "Kadın ve Demokrasi Derneği olarak Kadın ve Adalet Zirvelerinin bu yıl 5.’sini yapıyoruz ve temamız kültürel kodlar ve kadın. Kültürler tüm toplumların devamı için kimliklerini korumaları için ve birlikte huzurlu bir şekilde var olmaları için en kıymetli varlıklarımız. Fakat ne yazık ki bu kültürlerin içinde zaman zaman toplumun bazı kesimlerini mağdur eden bazı kodlar ve uygulamalar da taşınabiliyor. Öncelikle bunların insan yapımı, insan üretimi uygulamalar olduğunu görerek, kabul ederek buradan masaya yatırmamız gerektiğini düşündük ve bu zirvemizin de hedefi bu. Çok kıymetli katılımcılarımız, konuklarımız var. 26 konuşmacı 17 ülkeden katılımcılarımız var. Kadına yönelik şiddetle ilgili veya kadınların toplumların çeşitli alanlarında yeterince temsil edilmiyor oluşuyla ilgili bunların arkasında her şeyden önce kültürel kodlar ve bazı toplumsal normlar olduğunu görüyoruz. Ve bunlarla yüzleşmeden bunları deşmeden aslında bu problemleri de aşamayacağımızı görüyoruz. Tabi ki bu kültürel kodlar sadece geleneksel anlamda gerçekleşmiyor. Sadece geleneksel kodları kastetmiyoruz. Modern dünyanın küreselleşen kültürün bir baskısından da söz ediyoruz. Güzellik baskısı ’hem çalışacaksın hem evine bakacaksın’ gibi veya kadının nasıl giyindiği ile ilgili. Şu anda Fransa’da bugün de Avrupa’nın ortasında haşemalı kadınların havuzlara ya da plajlara sokulmadığını, devlet tarafından bir yasakla bunun engellendiğini görüyoruz. Tabi ki bunların da arkasında kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var. Bunları mutlaka konuşmalıyız" dedi.