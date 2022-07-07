Sultangazi’nin ilk E-Spor Merkezi gençlerin hizmetinde

Sultangazi’nin ilk E-Spor Merkezi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor Merkezi’nde dijital oyun tutkunlarını buluşturuyor. Sultangazi Belediyesi’nin gençlere armağan ettiği merkez, son model ekipmanları ve dinamik tasarımıyla da dikkat çekiyor. Merkeze gelen gençler, zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan uzakta, güvenilir bir mekanda e-sporun tadını çıkarıyor.

Sultangazi Belediyesi, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği e-spor dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına kolları sıvadı. Aynı zamanda Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un seçim vaadi olan E-Spor Merkezi, Özdemir Bayraktar Gençlik ve Spor Merkezi’nde gençleri ağırlıyor. E-Spor Merkeziyle gençlerin zararlı ortamlardan ve alışkanlıklardan korunmaları ve vakitlerini güvenilir bir ortamda, alanında uzman eğitmenler ile psikologlar eşliğinde değerlendirmeleri amaçlanıyor.

Yüksek Standartlarda Bir Merkez

E-Spor Merkezi, gençlerin ihtiyaç duyacakları tüm malzeme ve koşulları bünyesinde barındıran yüksek standartlı bir tesis olarak dikkatleri çekiyor. Hepsi son model donanıma sahip 20 oyun bilgisayarının yanı sıra profesyonel imkânlar sunan yayın odası, ulusal ve yerel müsabakalara seyirci eşliğinde katılımın sağlanabileceği Turnuva Odası, 2 playstation konsolu, 2 fiziksel antrenman salonuyla merkez, geleceğin şampiyonlarını bekliyor. Profesyonel koçların verdiği eğitimler, e-sporun tarihinden başlayarak oyun esnasında hızlı karar verme, doğru strateji üretme ve oyunlara hâkimiyet kurmaya uzanan kapsamlı bir içerik sunuyor.

Gençlerin Sağlıklı Gelişimine Önem Veriliyor

Sultangazi Belediyesi, her şeyden önce gençlerin bedenen ve zihnen sağlıklı bir şekilde gelişmesini amaçlıyor. Bu doğrultuda, merkezde eğitim alan gençlere yalnızca e-spor eğitimleri değil, psikolojik destek ve fiziksel antrenmanlar da sunuluyor. 5’er kişinin rahatlıkla idman yapabildiği 2 fiziksel antrenman odasıyla gençler, sürekli bilgisayar başında oturmak yerine doğru idmanlarla beden sağlıklarını muhafaza ediyorlar. Ayrıca merkezde görev alan psikologlar, gerek ergenlik sürecinden gerekse de gencin yaşamındaki diğer faktörlerden kaynaklanabilecek sorunların birlikte üstesinden gelmek amacıyla gençlere güçlü bir psikolojik destek sunuyorlar.