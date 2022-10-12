Sultangazi’nin Cebeci Köyü’ne ilkokul ve anaokulu yapılıyor

Sultangazi Belediyesi Cebeci Köyü’ndeki taşımalı eğitim sorununu çözüme kavuşturuyor. Cebeci Köyü’ne ilkokul ve anaokulu yapılacak.

Sultangazi’deki eğitim olanaklarını geliştirmek için yatırımlarına hız kesmeden devam eden Sultangazi Belediyesi, okul bulunmayan Cebeci Köyü’ne ilkokul ve anaokulu kazandırıyor. Böylece Cebeci Köyü’nde yaşayan öğrenciler, taşımalı eğitim yerine Sultangazi Belediyesi’nin armağan ettiği ilkokul ve anaokulunda öğrenim görecekler.

Sunduğu hizmetlerde önceliği daima eğitime veren Sultangazi Belediyesi, ilçenin eğitimle gelişmesi adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belediye bu kez, Cebeci Köyü’ndeki önemli bir sorunu çözüme kavuşturuyor. Okul bulunmayan Cebeci Köyü’nde bir ilkokul ile bir anaokulunun yapımına başlayan Sultangazi Belediyesi, köyde yaşayan öğrencilerin taşımalı sistemden kurtularak daha iyi imkânlarda eğitim almasını sağlayacak.

Cebeci Köyü’nün sakinleri, yaşadıkları bölgeye bir okul yapılması için yoğun talepte bulunuyordu. Vatandaşların taleplerine değer veren Sultangazi Belediyesi, köye yeni bir ilkokulunun yanı sıra bir de anaokulu kazandırmak üzere hızla harekete geçti. Belediye, yapımına başladığı ilkokulu ve anaokulunu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi başlamadan tamamlayarak yeni dönemde öğrencilere armağan edecek.

Sultangazi’de bir sorunu daha çözüme kavuşturduklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek demek, eğitim demektir. Eğitim konusunu bu doğrultuda titizlikle ele alıyoruz. Cebeci Köyümüzün bir okul talebi vardı. Orada okul bulunmadığı için yavrularımız taşımalı sistemle eğitim alıyorlardı. Cebeci Köyümüze kazandırdığımız ilkokul ve anaokuluyla bu sorun da tarihe karışıyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız, yaşadıkları bölgede, nitelikli okullarda eğitim alacaklar. Şimdiden, başta Cebeci Köyü’nde yaşayan komşularımız olmak üzere, Sultangazimize hayırlı olsun. Çocuklarımızı hayallerindeki okullara ve bölümlere ücretsiz olarak kavuşturan SEDA (Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi), Bilim Merkezimiz, sanat ve mesleki eğitim kurslarımız, Yazı Akademimiz, Diplomasi Akademilerimiz, Spor Akademilerimiz, kültür gezilerimiz, kütüphanelerimiz ve dahasıyla, ‘önce eğitim’ diyoruz ve Sultangazimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.