Sultangazililer Ailede Huzur Sohbetleri’nde buluştu

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı konuk etti. Kapaklıkaya’nın aile ilişkileri üzerine yaptığı samimi sohbet ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri çereçvesinde ilçedeki vatandaşlarla buluştu. İzleyicilerin arasında, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş vardı.

Kapaklıkaya, aile içerisindeki bireylerin nasıl sağlıklı bir iletişim kurması gerektiğini kendine has üslubuyla anlattı. Yaşamın içinden hikâye ve örneklerle çocuklara nasıl davranılması gerektiğini söyleyen Kapaklıkaya, güldürürken düşündürdü. Anne ve babaların öncelikle sevgiyle çocuklara yaklaşması gerektiğini belirtirken, motivasyonu artırmak için planlı ve düzenli olmanın da altını çizdi. Program sonunda Tuba Dursun, Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya’ya çiçek vererek teşekkür etti.