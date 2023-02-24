Sultangazili kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) kursiyerleri bu kez depremzedeler için makine başına geçti. Kursiyerler, eğitmenlerle el ele vererek afet bölgelerinde bulunan depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için dikiş dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye bir oldu. İlk günden bu yana tüm imkanlarıyla deprem bölgesine yardım taşıyan Sultangazi Belediyesi’nden anlamlı bir destek daha geldi. Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN), kursiyerleri bu kez depremzedeler için makine başına geçti.

Eğitmenler ve gönüllü kursiyerler, depremzedelere gönderilmek üzere yelekten hırkaya birçok kıyafet dikiyor. Dikilen kıyafetler paketlenerek depremzedelere ulaştırılıyor. Sadece, afet bölgesindeki vatandaşlara değil, Sultangazi’ye yakınlarının yanına gelen depremzedelere de dikilen kıyafetlerden veriliyor.

“Elimizden geldiğince destek olmak istedik”

Dikiş Eğitmeni Esra Topkaya; “Belediyemiz bütün imkânlarıyla deprem bölgesine yardım gönderiyor ama biz de elimizden geldiğince destek olmak istedik. Gönüllü kursiyerlerimizle beraber depremzedelere onları sıcak tutacak kıyafetler dikmek için makine başına geçtik. Diğer atölyemizde de hocamız ve kursiyerlerimiz depremzede çocuklar için oyuncaklar üretiyor. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a, bizlere böyle imkânlar sunduğu için, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çocuklar için amigurimi oyuncak

Kursiyerler, depremden en çok etkilen çocukları da unutmuyor. Onların mutlu olması için amigurimi tekniğiyle oyuncaklar hazırlanıyor. El emeği göz nuru oyuncaklar depremzede çocuklara gönderiliyor.