Sultangazi’de Zübeyde Hanım Mahallesi’ne Kültür Merkezi

Sultangazi Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi’ne çok fonksiyonlu bir kültür merkezi kazandırıyor. İnşaatına başlanan merkez tamamlandığında kapalı yüzme havuzuyla da dikkat çekecek.

Çok fonksiyonlu kültür merkezlerine her geçen gün yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, bu kez Zübeyde Hanım Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Özellikleriyle dikkat çeken tesis, yüzme tutkunlarının da uğrak noktası olacak. Tesiste yer alacak yüzme havuzu sayesinde mahalleli yaz kış demeden 4 mevsim yüzmenin tadına varacak. Tesiste çok maksatlı salon, spor salonu, sınıflar, sanat ve mesleki eğitim atölyeleri, 112 Hızır Acil, fatura ödeme merkezi ve muhtarlık da bulunacak.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son bilgileri aldı. Başkan Dursun, “Zübeyde Hanım Mahallemize yakışacak bir hizmet tesisi yapıyoruz. İçerisinde kapalı yüzme havuzu bulunan bir kültür merkezini kısa süre içerisinde ilçemize kazandıracağız. 4 yıl içerisinde 5 yeni kültür merkezini komşularımızın hizmetine sunduk, 3 kültür merkezinin yapımına ise hızla devam ediyoruz. Hedefimiz daha çok kültür merkezini komşularımızla buluşturmak” diye konuştu.