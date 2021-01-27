Sultangazi’de sulu kar yağışı başladı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Sultangazi’de öğle saatlerinde sulu kar etkili oldu. Zaman zaman yağmurla karışık etkili olan sulu kar, rüzgarın etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi’de, sulu kar etkili olmuştu. Başlayan kar yağışı zaman etkisini arttırırken, bazen de yağmurla birlikte yağıyor. İlçe merkezinde de etkili olan sulu kar yağışı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, fırtınanın etkisiyle sulu kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bazı vatandaşları rüzgar nedeniyle şemsiyelerinin uçtuğu görüldü.