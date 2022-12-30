Sultangazi’de SGK önünde EYT yoğunluğu sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından Sultangazi’de vatandaşlar ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba akşamı EYT’de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtmişti. Milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklamanın sabahında SGK önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. SGK’daki yoğunluk bu sabah da sürüyor. Askerlik ve doğum borçlanmasını tamamlamak, prim günlerini hesaplatmak isteyen vatandaşlar Sultangazi’deki SGK binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan SGK’larda EYT mesaisinin yarın da devam edeceği kaydedildi.