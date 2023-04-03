Sultangazi’de Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Sevilen sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesinin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Erzincanlı, okuduğu şiir ve naatlar ile dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri dahilinde sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Şair Dursun Ali Erzincanlı, ilçe sakinleriyle buluştu. Şiir ve Naat adlı söyleşi, ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimizin hayatını hikayelerle, şiir ve naatlarla anlattı. Peygamberimizi öven naatları okuyan Erzincanlı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Eminim ki bugün okuduğunuz şiirlerle, naatlarla ve samimi sohbetinizle Sultangazi’nin ruhu dinlendi. Mübarek Ramazan ayında bizlerle olduğunuz için, ilçemizin güzelliğine güzellik kattığınız için gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ramazan Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen programa; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ile eşi Gülsüm Yiğitoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.