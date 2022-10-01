Sultangazi’de Medya Akademisi Buluşmaları başladı

Sultangazi Belediyesi, gazetecilik mesleğine gönül veren gençlere yönelik başlattığı Medya Akademisi Buluşmaları çerçevesinde Türkiye’de gazetecilik sektöründeki önde gelen isimleri gençler ile bir araya getiriyor. Sultangazi Belediyesi bünyesinde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ilk buluşmaya yazar Zafer Şahin katıldı.

“Yeni Medya” ve “Medyada Algı” başlığı ile gerçekleştirilen program, yaklaşık 2 saat boyunca sürdü. Tecrübelerini ve sektörde yaşadığı anılarını gençler ile paylaşan Zafer Şahin bir yandan da sektöre ilgi duyan gençlerin kendisine yönlendirdiği sorulara tek tek cevap vererek medyaya ilgi duyan, gazeteci, televizyoncu olmak isteyen gençlere yol gösterdi. Zafer Şahin, medyanın büyük bir değişime uğradığını, yeni medyanın artık sosyal medya olduğunu ifade etti.

“Sizin için çalışıyoruz”

Program sonunda gazeteci Zafer Şahin’e teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kıymetli Sultangazililer Eylül ayını çok güçlü bir gençlik festivali ile bitirmiş olduk. Konserlerimiz, seminerlerimiz, gezilerimiz, kamplarımız, spor turnuvalarımız ile çok güçlü bir ayı geride bırakmış olduk. Şimdi Ekim ayı itibari ile de Medya Akademisi adı altında hem gençlerimizi hem de toplumumuzun birçok kesimine hitap edecek medya ile ilgili, yeni medya ile ilgili, medya algısı ile ilgili, iletişim ile ilgili çeşitli konferansların, seminerlerin olduğu bir süreci başlatıyoruz. İki hafta boyunca devam edecek Türkiye’nin bilinen gazetecileri, televizyoncuları Sultangazi’de olacak ve kendilerini anlatmaya, yeni medya düzenini anlatmaya, medyadaki algıyı anlatmaya, iletişim teknikleri ile ilgili çeşitli bilgiler vermeye gayret edecekler. İnşallah Sultangazi’ye yine değer katacak bir projemiz bu iki hafta boyunca Sultangazi’de bulunan gençleri ve toplumun her kesimini Sultangazi bilim merkezine bekliyoruz. Eğitim ile ilgili, kültür ile ilgili sportif ve sosyal faaliyetler ile ilgili çalışmalarımız hep devam edecek. Bütün hedefimiz Sultangazi’yi eğitimde, kültürde, sosyal ve sportif faaliyetlerde çok daha güçlü bir hale getirmek bunun için ve sizin için çalışıyoruz, herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.