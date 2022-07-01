Sultangazi’de kurbanlıklar yarıştı, birinciye tam altın hediye edildi

Türkiye’nin çeşitli illerinden getirilerek Sultangazi’de kurulan alanda satışı sunulan kurbanlıklar, bu defa güzellik yarışmasında yer aldı. Yarışmayı bin 30 kiloluk ‘babayiğit’ isimli kurbanlığın sahibi oldu.

Sultangazi’de Kurban Bayramı öncesinde ilçeye satış için getirilen kurbanlık hayvanlar arasında güzellik yarışması düzenledi. Program kapsamında yarışmaya katılan kurbanlıklar canlı ağırlık, huy, cins ve çeşitli özellikleri dikkate alınarak, oluşturulan uzman jüri üyeleri tarafından puanlandı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda birinci olan bin 30 kilogramlık ‘Babayiğit’ isimli kurbanlığa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından tam altın takıldı. İkinci olan kurbanlığa yarım altın, üçüncü olan kurbanlığa ise çeyrek altın hediye edildi.

“Yarışmada hayvanlara güzel bakanları öne çıkarmak istiyoruz”

Yarışmayla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi’de kurban pazarındayız. Her sene yaptığımız gibi bu sene de en güzel kurbanlığı seçmek için yarışma düzenledik. Bugün de yarışmamızın sonucunu belirledik. En güzel kurbanlığı beş tane jürimiz vardı onlar seçtiler. Anadolu’nun dört bir yanından Sultangazi’ye kurbanlıklarını getiren kurbancı kardeşlerime teşekkür ediyorum. İşleri bereketli olsun hayırlı olsun inşallah sağlıkla sıhhatle memleketlerine dönerler. Bugün bin 30 kilo ile Tokat’tan gelen bir ‘Babayiğit’ birinciliği almış oldu. Tam altınla da onu ödüllendirmiş olduk. İkinci ve üçüncü olan hayvanlarımızı da yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdik. Ödüller küçük bir hediye asıl biz şunu öne çıkarmak istiyoruz; hayvanlarımıza güzel bakanları, onları güzel besleyenleri ve esasında huyları da güzel olanları seçiyoruz. Bu vesileyle de herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Bir kurban satıcısı Sultangazi Belediyesine hediye ettiği kuzuyu Başkan Dursun’a verdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, "Bunu da mansiyon ödülüne layık gördük. Bize hediye edildi. Hep biz hediye ediyorduk. Yaşar kardeşim dedi ki Sultangazi’de bulunan at çiftliğimizde hayvanlarımızın bulunduğu bir alan var. Bunu besleyeceğiz zamanı gelince keseceğiz bunu da yine bir kurban zamanında Sultangazililere hediye edeceğiz" şeklinde konuştu