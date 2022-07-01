Sultangazi’de Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı

Sultangazi’de güvenli bir ortamda alıcıyla satıcıyı buluşturmak amacıyla kurulan 102 çadırlık kurban Pazar alanında, 2 bin 155 büyükbaş, bin 476 küçükbaş hayvan yerini aldı. Belediye tarafından oluşturulan kurban Pazar alanı ise dronla havadan görüntülendi.

Sultangazi’de vatandaşların daha rahat ve güvenlik bir ortamda kurbanlıklarını almaları için kurulan pazar alanı, bu sene de oluşturuldu. Cebeci Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında toplam 102 çadır bulunurken 2 bin 155 tane büyükbaş hayvan, bin 476 tane de küçükbaş hayvan bulunuyor. Öte yandan Sultangazi Belediyesi farklı illerden getirilen kurbanlıkların sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılanması için dinlenme alanları, duş, tuvalet, kantin ve zaman geçirebilecekleri için alanlar oluşturdu. Pazarda hayvanların bakımını sağlayan Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar, bu yıl kalıcı iki ön dişi çıkmayan (kapak atmayan) hayvan sayısının daha fazla olduğunu ve bununda artan kurban fiyatlarından dolayı olduğunu belirtti.

“Bu sene kapak atmayan hayvan sayısı geçen yıllara göre daha fazla”

Kurban pazarı hakkında bilgi veren Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Veteriner Hekim Soner Bozkurtlar, “Sultangazi Belediyesi olarak biz her sene rutin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayvanların alana girişten, kesimine kadar olan süreçte tamamının yaş kontrolünü, kurban vasfı taşıyıp taşımadığını, sağlık kontrollerini, küpe kontrolleri, sağlık ve veteriner raporlarının tamamını kontrol ediyoruz. Sürekli ekiplerimiz burada. İlaçlama faaliyetlerimizde burada gece gündüz var. Biz hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadıklarını, kapak atıp atmadıklarını ve yaş kontrollerini yapıyoruz. Bunlar çerçevesinde alanda belirlediğimiz noktalara panolar halinde ilanları yayınlayacağız. Buraya hayvan almaya gelen vatandaşımızda hangi çadırda hangi hayvanın kurban vasfı taşıyıp taşımadığını ilandan görüp gönül rahatlığıyla hayvanını alabilecek. Pandemi döneminde de kurban alanımız yoğundu ama bu yıl daha yoğun olmasını bekliyoruz. Bu sene kapak atmayan hayvan sayısı geçen yıllara göre daha fazla bunlarla ilgili yoğun çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Bunun sebebi de artan kurban fiyatlarıyla alakalı. Hayvan sahipleri de bu hayvanı bir sene daha bekletmek istemiyor. Bununla ilgili önlemlerimizi alıyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

“Özel baktım yarışmaya sokacağım diye”

60 tane hayvanı olduğunu söyleyen Eyüp Toprakçı, “En ucuz hayvanım 25 bin TL en pahalısı ise 70 bin TL. En büyük hayvanım 1 ton geliyor ve yarışmaya sokacağım. Daha önce yarışmaya katıldım ve birinciliği aldım. Bu yıl da inşallah almayı düşünüyorum. 2 senedir bakıyorum. Özel baktım yarışmaya sokacağım diye, özel arabamla getirdim” dedi.