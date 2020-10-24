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Sultangazi’de İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu açıldı

SULTANGAZİ’DE İBN-İ SİNA KÜLTÜR SANAT VE SAĞLIK SEZONU AÇILDI

Genel 24.10.2020, 09:28
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Sultangazi’de İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu açıldı

Sultangazi’de İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu açılış programı, pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Programa Eşref Ziya Terzi ve Serdar Tuncer canlı yayın üzerinden katıldı.

Sultangazi’de İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu açılış programı gerçekleştirildi. İbn-i Sina ‘1001 Şifa Sergisi’ gezildikten sonra başlayan program, Dr. Faruk Öndağ’ın "1 İnsan 2 Mucize" konulu konuşması ile devam etti. Eşref Ziya Terzi ve Serdar Tuncer ise programa canlı yayın üzerinden katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen programda düzenlenen Turgay Başyayla konseri ile izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan programa vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

“Güçlü bir düşünür olması sebebiyle İbn-i Sina isminde karar kıldık”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Maske, mesafe ve temizlik kuralları içerisinde hayatımıza devam etmemize gerektiğine göre o zaman bizde kültür, sanat etkinliklerimizi de bu kurallar çerçevesinde yapacağız. Bu süreçte de kültür, sanat konusunun yanına birde sağlık konusunu ekleyelim dedik. Güçlü bir düşünür olması sebebiyle İbn-i Sina isminde karar kıldık. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz açılış programımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu kültür, sanat ve sağlık sezonunda yine güzel etkinlikler düzenleneceğimizden şüpheniz olmasın. Bu tür etkinliklere Sultangazili hemşehrilerim için çok güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

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