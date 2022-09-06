Sultangazi’de “GençOFest” rüzgarı

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “GençOFest” tüm hızıyla devam ediyor. Festival çerçevesinde gerçekleşen “Sinema Akşamlarının” ilkinde, Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi açık havada seyircilerle buluştu. Belediyenin ikramları eşliğinde bir açık hava şölenine dönüşen etkinliğe Sultangazililerin ilgisi yoğun oldu.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “GençOFest”, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. Festival çerçevesinde gerçekleşen Sinema Akşamlarının ilki, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşti. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin açık havada, belediyenin ikramları eşliğinde seyircilerle buluştuğu etkinliğe ilgi yoğundu. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de filmi Sultangazililerle birlikte izledi.

“Kıymetli komşularımız için çok güzel bir festival hazırladık”

GençOFest ile Sultangazilileri çok güzel etkinliklerin beklediğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kıymetli komşularımız için dolu dolu, çok güzel bir festival hazırladık. Kolpa’nın muhteşem konseriyle başlangıcını yaptığımız GençOFest; Sinema Akşamlarımız, Gençlik Kamplarımız, Sahne Senin, Kültürel Gezilerimiz, E-Spor Turnuvalarımız, Sokak Basketbol Turnuvamız, Kitap Günlerimiz, Medya Okulumuz ve Sultangazi’ye Değer Kat Proje Yarışmamız ile komşularımıza hep birlikte çok keyif alacakları, çok mutlu olacakları bir festival deneyimi sunacak. Haluk Levent, Emre Aydın ve Ceza da yine harika konserler eşliğinde komşularımızla buluşacak. ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmiyle ilkini düzenlediğimiz Sinema Akşamlarımız, komşularımızdan büyük beğeni topladı. Komşularımızı bol ikramlarımızla karşıladığımız etkinliğimiz, aziz şehidimiz Eren Bülbül’ün öyküsünü anlatan duygu dolu filmle daha da anlam kazandı. Kıymetli komşularımızın mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.