Sultangazi’de Erzurum Cağ Kebabı ve İspir Kuru Fasulyesi festivali başladı

Sultangazi Erzurumlular Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Erzurum Cağ Kebabı ve İspir kuru fasulye festivali başladı. Yöresel lezzetlerin tadıldığı festival Pazar gününe kadar devam edecek. 5 ton pişmiş İspir Kuru fasulyesinin dağıtılacağı festivalinde düzenlenen cağ kebabı yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi Erzurumlular Derneği bu yıl üçüncüsü düzenlen ‘Erzurum Cağ Kebabı ve İspir Kuru Fasulyesi Festivali’ Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında başladı. 20 Kasım Pazar gününe kadar sürecek olan Erzurum tanıtım günlerinde Erzurumlular memleket hasreti giderdi. Palandöken dağlarında üretilen çiçek balı, tereyağı, peynir çeşitleriyle Erzurum yöresine ait akla gelen her çeşit ürün stantlarda yerini aldı. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda meşhur cağ kebabı yeme yarışması yapıldı. Dünya şampiyonu Erzurum bar ekibi ise davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. 19 Kasım Cumartesi günü 5 ton pişmiş İspir kuru fasulyesinin ücretsiz olarak dağıtılacağı festival Pazar gününe kadar devam edecek.

“Pazar gününe kadar buradayız”

Açılan stantlarda bal satışı yapan Fikret Aktaş, “Yüksek rakımlı yayla ballarımız, kara kovanlarımız var. Süzme ballarımız geldi. Yeni başladık. İlgi iyi. 3 buradayız. Pazar gününe kadar buradayız. Ballar çiçek balı. Herkes memnun” diye konuştu.

“Kadayıf, Erzurum’un yerli atomudur”

Kadayıf dolmasından bahseden Hüseyin Bali, “Erzurum’a özgüdür. Öz vatanı Erzurum’dan çıkmadır. Altın sarısıdır. Öz maddesi yumurta ve yağdan oluşur. Erzurum’un yerli atomudur. Şu anda kapış kapış gider. Pazar gününe kadar Erzurum’un şovunu yapacağız. Önce Sultangazi, sonra tüm İstanbul’u bekliyoruz” dedi.

“Erzurum’u tanıtmak için 1 ton fasulye dağıtacağız”

İspir fasulyesinin yapılışı hakkında bilgi veren Ahmet Yalçın, “Bunu akşamdan ıslıyorsunuz. İçine bir bardak da süt koyuyorsunuz. Güveçte ya da normal pencerede pişiriyorsunuz. Çok rahat bir şekilde pişer. Düdüklüde pişerse menemen gibi oluyor. Harika bir fasulye. Erzurum’u tanıtmak için 1 ton fasulye dağıtacağız” şeklinde konuştu.

“Düzce’den buraya geldik”

Yöresel günleri gezmeye gelen Meryem Ceyhun Pişkin, “Gezmeye geldim. Çok güzel her şey mükemmel. Satışlar çok uygun. Bugün Erzurumlular günü olduğu cağ kebaplar da çok uygun. Çok leziz. Çuvalları doldurduk. Para kalmadı. Ben de aslen Erzurumluyum. Cumartesi ve Pazar izdiham yaşanıyor. Geçen yıl da geldik. Düzce’den buraya geldik” dedi.

“Bu cağ kebabını yemeyen et yedim demesin”

Cağ kebabı satan bir usta, “Erzurum günleri için besmeleyi çektik. Çok güzel başlıyor. Erzurum’u buraya getirdik. Bu cağ kebabını yemeyen et yedim demesin. Bu cağ kebaptan yediğiniz zaman etin, budunu, kaburgasını, kolunu, hepsinden tatmış oluyorsunuz. Etin en güzel yerinden cağ kebap yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bütün yöresel yemeklerimizi halkımıza tanıtacağız”

Sultangazi Erzurumlular Dernek Başkanı İmdat Kamacı, “Sultangazi’de üçüncüsünü düzenliyoruz. Bugün başladığımız program Pazar akşamına kadar devam edecek. Erzurum cağ kebabını, kadayıf dolmasını, İspir’in fasulyesini, oltu taşını, bizim küflü peynirimizi, bütün yöresel yemeklerimizi halkımıza tanıtacağız. Buna ilgi çok büyük” dedi.