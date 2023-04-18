Sultangazi’de engelli vatandaşlar için kariyer günü düzenlendi

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), İŞKUR ortaklığıyla engelli vatandaşlara yönelik kariyer günleri düzenledi. Firma yetkilileriyle mülakatları olumlu sonuçlanan vatandaşların işe giriş işlemleri hemen başlatıldı.

İşveren firmalarla iş arayan Sultangazili vatandaşlar arasında köprü olan SULKAM, yüzlerce kişinin iş sahibi olmasına imkan tanıyor.

SULKAM, İŞKUR ortaklığıyla bu kez engelli vatandaşlar için kariyer günü düzenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen mülakatlarda, çalışma dünyasına adım atmak isteyen 17 kişi, 7 ayrı firmayla görüştü. Mülakatı olumlu geçen engelli vatandaşlar iş dünyasına ilk adımını attı.

SULKAM’ın yüzlerce kişiyi iş sahibi yaptığını belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Bu kez bir ilki gerçekleştirerek kariyer günlerini engelli bireylerimiz için düzenledik. Engelli kardeşlerimizi ötekileştirmeden, sosyal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak için ve en önemlisi kendi ekonomik özgürlüklerini ele almaları için işverenlerle aralarında köprü olduk. Firma yetkililerimiz burada iş arayan kardeşlerimizle yaptıkları mülakatla kriterlerine uygun olması durumunda anında işe giriş işlemlerini başlattı. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Sultangazi Belediyesi olarak engelli istihdamına katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.