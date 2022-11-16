Sultangazi’de çocuklara ücretsiz sinema gösterimi

Sultangazi Belediyesi, çocukların sinemaya ilgisinin artması için hareket geçti. Hazreti Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’in Mekke’den Medine’ye hicretini anlatan “Tay” filmi, ilçede bulunan bir alışveriş merkezinde ücretsiz olarak ilçedeki öğrencilere izletildi. Film, bir haftada binden fazla Sultangazili ilkokul öğrencisine ulaştı.

Sultangazi Belediyesi hem çocuklara peygamber sevgisi aşılamak hem de onların sinemaya olan ilgilerini artırmak için harekete geçti. Hazreti Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’in Mekke’den Medine’ye hicretini anlatan “Tay” filmi, ilçede bulunan bir alışveriş merkezinde ücretsiz olarak gösterildi. Filmi, bir hafta boyunca binden fazla ilkokul öğrencisi izledi. Animasyon türündeki filmi izlemeye gelen öğrencilere patlamış mısır da ikram edildi. Öğretirken güldüren, güldürürken düşündüren filme çocukların ilgisi yoğun oldu.

“Peygamber Efendimiz (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’i çocuklara anlatmak için harika bir film”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sinemanın çocukların hayal güçlerini artırmak, farklı karakterlerle kendileri arasında bağ kurmak için çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Dursun, “Peygamber Efendimiz (Sallahü teala aleyhi ve sellem)’in hayatı hakkında bilgi edinmek, neler yaşadığını bir nebze olsun anlamak ve en önemlisi de Peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamak için harika bir film. Bir fotoğraf makinesi gibi gördüklerini anında kayda alan çocuklarımız için böyle faydalı etkinliklerimizin sayısını artıracağız. Filmde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.