Sultangazi’de çocuklar “Yayalara öncelik duruşu, Hayata saygı duruşu”na için dikkat çekti

İstanbul Sultangazi’de ‘Yayalara öncelik duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ uygulaması çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Ellerinde dövizler taşıyan çocuklar yayalara saygı diyerek sloganlar attılar

Sultangazi’de kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Sultangazi’de gerçekleştirilen etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Cebeci Sultançiftliği İlköğretim Okulu önünde yapılan etkinlikte cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüler durdurularak konuya ilişkin bilgilerin aktarıldığı broşürler dağıtıldı. Etkinlikte, öğrenciler ellerinde bayraklar ve pankartlarla yaya geçitlerinde yayaların geçiş önceliğine dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “Önemli olan insanımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek sürücülerimizin yaya öncelikli sisteme alışması gerekiyor. Birinci önceliğimiz yayaların sağlıklı ve güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmesidir bizim bütün derdimiz budur. Derdimiz ceza yazıp sonucu ceza ile alalım değildir. Yaya öncelikli trafiğin yayanın geçiş hakkı olduğunu bütün sürücülerin ve insanların öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bu yaya yollarından yaşlısı, çocuğu, hastası ve çocuklu aileler herkes geçiyor dolayısı ile trafik yoğunluğunda insanlarımıza öncelik vermemiz gerekiyor. Yağmurda, çamurda hangi durumda olursa olsun insanlarımız hiç bir sıkıntıya katlanmadan adımını attığı zaman bütün trafiğimizin ve sürücülerimizin insanlara saygı göstermesi gerekiyor, yayamıza saygı göstermesi gerekiyor bu amaç ile buradayız yoksa ceza yazarak bu işi öğretmek değil insanlarımızı bilinçlendirmek bilgilendirmek bizim derdimiz budur bu anlamda da inşallah başarılı olacağız. Bizim en önemli ve öncelikli işimiz diyoruz bundan sonrada bu çalışmaya bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada yoğun şekilde bütün arkadaşlarımız gayret gösterecektir” dedi.

Aynı zamanda Sultangazi Belediyesine ait ilçe meydanında bulunan dev ekranda da yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu yazılı görseller yansıtılarak vatandaşların dikkatinin çekilmesi hedeflendi.