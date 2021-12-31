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Sultangazi’de Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

Sultangazi’de Amatör Spor Kulüplerine destek olmak ve onları spora teşvik etmek amacıyla malzeme dağıtımı yapılırken ‘Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası’nın kazananları da ödüllerini aldı.

Genel 31.12.2021, 10:00
Sultangazi’de Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

Sultangazi’de Amatör Spor Kulüplerine destek olmak ve onları spora teşvik etmek amacıyla malzeme dağıtımı yapılırken ‘Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası’nın kazananları da ödüllerini aldı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen “Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni”nde kulüplere krampondan formalara, futbol toplarından eşofmanlara kadar ihtiyaç duyulan pek çok spor malzemesi dağıtıldı. Törende, ilçede çeşitli branşlarda faaliyet gösteren spor kulüplerine başta eşofman takımı, yağmurluk, tişört gibi antrenman malzemeleri olmak üzere yaklaşık 30 bin adet malzeme desteğinde bulunuldu.

Turnuvada başarılı kulüpler ödüllendirildi

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un katılımıyla gerçekleşen Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası Ödül Töreninde, turnuvanın başarılı kulüplerine ödülleri takdim edildi. Törene Fatih Karagümrük’te orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel futbolcu Efe Tatlı da katıldı. Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği turnuvaya 3 kategorideki 12 takımla toplam 540 genç sporcu katılmıştı. Turnuvayla hem yetenekli sporcular ön plana çıktı hem de kulüpler arasındaki dostluklar güçlendi.

“Gençlikle bir aradayız, sporcularla bir aradayız, spor vazgeçilmezimiz”

“Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Dağıtım Töreni” ile “Amatör Futbol Kulüpleri Dostluk Turnuvası Ödül Töreni”nde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün yine amatör Spor Kulüplerimizle bir aradayız. Yine onlara katkı vermek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve sporcularla beraber yürüyüşümüzü gösterme adına spor malzemeleri dağıtım törenindeyiz. 23 Spor kulübümüze yaklaşık olarak 30 bin adet malzeme dağıtımı yapacağız. Bunu her sene yapıyoruz. Özellikle Amatör Spor Kulüplerinin yanında olmaya oradaki sporcularımızı desteklemeye gayret ediyoruz ve bundan sonra inşallah bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün birçok branşta; güreşte, tekvandoda, karatede, futbolda faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerimizle bir arada olacağız ve çeşitli ödülleri de yine onlara takdim etmiş olacağız. Gençlikle bir aradayız, sporcularla bir aradayız, spor vazgeçilmezimiz. Sultangazi’nin vazgeçilmezi spor, inşallah eğitimde, kültürde, sosyal faaliyetlerde ve sportif faaliyetlerde çok güzel bir Sultangazi inşa etme adına Sultangazi’yi Sultan Şehir yapma adına gayretle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz, sporcularla birlikteyiz, gençlerle birlikteyiz, hep bir aradayız inşallah” açıklamasında bulundu.

Sultangazi Belediyesi’nin desteği amatör sporcuları mutlu etti

Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür eden 13 yaşındaki Ömer Yusuf Özcan, “Futbolla ilgileniyorum. Başkanımız 2 sene önce yaptı, aynısını bir daha yapıyor şu an. Futbol topu, kıyafet, forma dağıtılıyor. Sultangazi Belediyesi ihtiyaçlarımızı giderdiği için çok mutlu oluyoruz” dedi. Spor malzemelerinin dağıtılmasından memnun olan Muhammet Ali Vıcıl, “Futbolu seviyorum. 2018’den beri takımdayım. Daha önce de yine malzeme almıştık. İhtiyacımızı giderdi. Belediyemize teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin. Yağmurluk, kıyafet, dizlik, top almıştık. Futbolcu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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