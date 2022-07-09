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Sultangazi kurban pazarında yoğunluk havadan görüntülendi

Sultangazi’de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Genel 09.07.2022, 09:10
Sultangazi kurban pazarında yoğunluk havadan görüntülendi

Sultangazi’de bulunan kurban satış ve kesim alanında yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbullular kurban pazarlarına akın etti. İstanbul’daki en büyük kurban pazarlarından biri olan Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda da yoğunluk yaşandı. Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

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